القبض على 3 تجار مخدرات بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورصد وتتبع العناصر الإجرامية، خاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم “بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين”.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.