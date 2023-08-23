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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب وادي دجلة للسيدات: نسعى للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي

وائل السيد
وائل السيد

أكد وائل السيد المدير الفني لفريق وادي دجلة للسيدات، أن فريقه يسعى للتتويج بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية من 24 وحتى 30 أغسطس الجاري.

ويشارك 4 فرق في التصفيات وهم وادي دجلة (مصر)، سبورتنج الدار البيضاء (المغرب)، الجمعية النسائية بسوسة (تونس)، وآفاق غليزان (الجزائر).

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مدرب دجلة يرفع شعار التحدى

وقال وائل السيد: "نسعى للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث حققناها في العام الماضي، وتأهلنا إلى دوري الأبطال".
وأضاف: "البطولة تقام للمرة الثالثة في مصر، ونأمل بأن نكون صورة جيدة للكرة النسائية المصرية، من خلال التتويج بالبطولة".
وتابع: "الأجواء في مدينة الإسكندرية رائعة وهادئة حتى الآن سواء ملعب التدريب، أو من جانب الإقامة في الفنادق، وأتمنى أن تستمر هذه الأجواء عندما تنطلق المباريات".

دجلة سبورتنج دوري الابطال وائل السيد الكرة النسائية

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