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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات السياحة: غدا بدء إجراءات العمرة.. ونناشد البعد عن الوسطاء والسماسرة

العمرة
العمرة

تبدأ غدا، الخميس، إجراءات موسم العمرة الجديد 1445 هجريا، حيث يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، وذلك من خلال بوابة العمرة المصرية، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل من الشركة المصرية والوكيل السعودي على البوابة.

وتقوم كل من شركة السياحة المصرية والوكيل السعودي بتسجيل نفسها على البوابة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة تمهيدا لاعتماد العقود وبدء تنظيم الرحلات.

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه ولأول مرة في تاريخ رحلات العمرة، يتم بدء الموسم والرحلات في هذا التوقيت المبكر، وذلك تماشيا مع الإجراءات السعودية للعمرة وحرصا على تلبية الراغبين في أداء العمرة من المواطنين المصريين.

 وأوضحت أن ضوابط العمرة التي اعتمدها مؤخرا أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تتضمن جميع الإجراءات والقواعد التي تضمن راحة وسلامة المعتمرين والحفاظ على حقوقهم وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء العمرة.

وقالت الغرفة إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة اختص شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة، موضحة أن ذلك يأتي لمواجهة السماسرة والوسطاء وأية قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين، كما يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم.

وشددت الغرفة على ثقتها في حرص شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة على الالتزام بضوابط العمرة لهذا الموسم، والحفاظ على حقوق ومصالح المعتمرين، وسعي كل شركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من المعتمرين. 

وناشدت غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة عدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية.

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