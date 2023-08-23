تلك الفئات يجب أن تَحذر.. مستشار الرئيس للصحة يقدم نصائح للتعامل مع متحور كورونا الجديد

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، عدة تصريحات عن المتحور الجديد EG 5، الذى ظهرت حالات به فى مصر، وكيفية الوقاية منه، والتي جاءت كالتالي:

بعد ظهور المتحور الجديد.. مستشار الرئيس للصحة: تلك حالات يجب أن تتناول اللقاحات

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

متقلقوش.. مستشار الرئيس للصحة يكشف عن أعراض متحور EG 5



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن تفاصيل ظهور المتحور الجديد من أوميكرون EG 5، قائلا: “هناك أشخاص معينين عليهم بتناول اللقاحات، إنما حاليا في الغالبية العظمي من هذه الحالات، تعالج ببساطة شديدة جدا، ولكن هناك فئات تكون أكثر عرضة لبعض المخاطر، وهم كبار السن، وصغار السن جدا، ثم الناس التي لديها بعض الأمراض المزمنة، مثل: الجهاز التنفسي، أو القلب، والأوعية الدموية، والأورام، والسيدات الحوامل، ومن لديهم أمراض مناعية”.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه فى حال الإصابة بالفيروس؛ فيجب عليه ارتداء الكمامات خلال الخروج من المنزل، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويجب استخدامه، كوقاية من العدوى أو الهواء البارد أو الساخن جدا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن أعراض المتحور الجديد تكون لمدة يومين حتى 4 أيام، لافتا إلى أنه في المستقبل من الممكن أن يكون هناك متحورات أخرى لكورونا، معقبا: “منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا لم يصبح حالة طوارئ عالمية، ولكن هذا لا يعني أن الوباء انتهي”.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، كيفية التقليل من مشاكل ومخاطر جميع الفيروسات بما فيها متحور كورونا الجديد EG 5 .

وأوضح أنه فى هذا الطقس الحار، يحدث بعض الزكام والرشح وبعض الالتهابات التنفسية، وأنه يجب على أى شخص تأتي له أى أعراض تنفسية نتيجة لتلك الفيروسات، أن يعتكف فى المنزل وأن يستعمل المناديل الورقية، وأن يبتعد عن التلامس.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه فى حالة أن الإصابة بتلك الأعراض هي تناول مسكن الباراسيتامول عند الحاجة، وفي حال حدوث أى أعراض تنفسية أخرى مثل التهاب الشعب الهوائية، يجب استشارة طبيب أمراض تنفسية.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يحدث حتي الأن احتاجت حالة من هذا المتحور الجديد مستشفيات أو رعاية مركزة أو غيرها.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدليل على قوة الطب الوقائي فى مصر والفحص المستمر للتسلسل الجيني الخاص الفيروسات، أن أى شئ يحدث يتم ذكره فورا، مشيرا إلى أنه من المتوقع ظهور حالات بمتحور أوميكرون EG 5 فى مصر، وشئ طبيعي لحدوث أى تحور.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن أهم شيء فى المتحور بالنسبة له، هو مدى انتشاره، موضحا أن ما يميز هذا المتحور الجديد أنه أكثر انتشارا، وهذا نفس الشيء لكل أنواع فيروس كورونا، وهناك ثلاث أنواع من المصابين، ومنها مجموعة لا تأتي بها أي أعراض مرضية، ولكن يكون حامل للفيروس، والغالبية العظمي أعراض بسيطة جدا، مثل: الرشح والعطس ووجع الظهر وتكسير فى الجسم إلى آخره.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك بعض الحالات القليلة ، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، من الممكن أن يأتي لهم التهاب فى الشعب الهوائي، لافتا إلى أنه لا يوجد أي خطر حتي الأن فى جميع الدول.

وأشار إلى أنه فى مصر هناك رصد شديد جدا لهذا المتحور من الرئيس السيسي وجميع الدولة، متابعا أن الحقائق تقال تماما حتي يتم طمأنة الناس.