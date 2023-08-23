بعد ظهور المتحور الجديد.. مستشار الرئيس للصحة: تلك حالات يجب أن تتناول اللقاحات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن تفاصيل ظهور المتحور الجديد من أوميكرون EG 5، قائلا: “هناك أشخاص معينين عليهم بتناول اللقاحات، إنما حاليا في الغالبية العظمي من هذه الحالات، تعالج ببساطة شديدة جدا، ولكن هناك فئات تكون أكثر عرضة لبعض المخاطر، وهم كبار السن، وصغار السن جدا، ثم الناس التي لديها بعض الأمراض المزمنة، مثل: الجهاز التنفسي، أو القلب، والأوعية الدموية، والأورام، والسيدات الحوامل، ومن لديهم أمراض مناعية”.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى حال الإصابة بالفيروس؛ فيجب عليه ارتداء الكمامات خلال الخروج من المنزل، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ويجب استخدامه، كوقاية من العدوى أو الهواء البارد أو الساخن جدا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن أعراض المتحور الجديد تكون لمدة يومين حتى 4 أيام، لافتا إلى أنه في المستقبل من الممكن أن يكون هناك متحورات أخرى لكورونا، معقبا: “منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا لم يصبح حالة طوارئ عالمية، ولكن هذا لا يعني أن الوباء انتهي”.