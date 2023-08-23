غلق 9 مقاهي ومحال مخالفة خلال حملة بحي شرق بالإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية إن الحي شن اليوم حملة مكبرة، بشوارع ونجت وإبراهيم العطار واسحاق وغبريال بمنطقة شدس، أسفرت عن غلق وتشميع ٩ مقاهي ومحال مخالفة وإزالة فروشات الباعة المخالفين ومصادرة كافة الإشغالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق.

جاء ذلك بحضور المقدم خالد نجيب والنقيب إبراهيم عبد المطلب ظباط إدارة المرافق ، وأفراد شرطة المرافق والأستاذ حاتم حامد مدير إدارة رخص المحلات ومفتشي ومعاوني إدارة إشغال الطريق ولجنة الغلق

وأضاف حبيب أنه تم إزالة كافة فروشات بائعي الخضروات والفاكهة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التي تعوق حركة المرور والمارة ، وفتح الطريق للمارة.

وأوضح رئيس حي شرق تم التشديد على كافة المحال بالمناطق التي تم بها الحملة ، بعدم وجود أي تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمام محالهم ، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم ، والتأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى ، وشدد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التي تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.