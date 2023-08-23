بدء أعمال الاجتماع الثالث لفريق السلع الممنوعة والمقيدة بالجامعة العربية

بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع الثالث لفريق السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي، برئاسة قطر، وبمشاركة الدول الأعضاء في مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح له: إن الفريق سيناقش قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي والمقدمة من الدول الأعضاء؛ بهدف الاتفاق على قائمة واحدة مجمعة تحتوي على جميع السلع الممنوعة، إذ لا تدخل تلك السلع مفاوضات توحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، ويتم استثناء هذه السلع لأسباب دينية أو صحية أو بيئية أو أمنية.



وأشار إلى أن الفريق سيناقش كذلك قائمة السلع الممنوعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقارنتها بما هو معمول به في إطار الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة قوائم السلع المقيدة التي وافقت بها الدول الأعضاء بالجامعة العربية.



وأوضح الدكتور أبو النصر أن السلع المقيدة هي السلع التي تحتاج إلى موافقة مسبقة أو إجراء يجب اتخاذه من قبل المستورد، ويكون هذا الإجراء، إما سابقًا لورود السلع أو لاحقًا بعد دخول السلع، منوهاً بأنه سيتم مناقشة ما هي أسباب القيد والجهات المعنية بذلك القيد، وذلك بهدف إمكانية توحيد القيود أو تقليلها في إطار الاتحاد الجمركي العربي، حيث تكون جميع الدول الأعضاء بالاتحاد دولة واحدة بعد إقامته.