حكاية بنت اسمها مصر..بحس الأغاني الوطنية بيغنوها ليا..ووالدي من أبطال حرب أكتوبر

عشق والدها للحروب الوطنية كان دافعا لتسميتها "مصر “ تخليداً لذكرى مشاركته في نصر حرب أكتوبر 1973 هذا الحدث العظيم, فلم يجد أعظم من فلذة كبده ابنته الجميلة لكي يعطي لها هذا الاسم الجميل ”مصر " الذي وإن بدت غرابته عند سماعه لأول مرة إلا أنه اسم مميز و فريد وجميل و يلفت الانتباه والأنظار للوهلة الأولى ، لكن مصر التي تبلغ من العمر 24 عاماً تعايشت مع الاسم الذي دائما يجلب لها الكثير من التساؤلات.

بمجرد ترديد اسمها يظن الشخص أنه سمعه خطأ ، فيطلب منها تكرار الاسم ، وفق ما ترويه مصر كمال زكريا ، ابنة محافظة الجيزة وصاحبة الـ 24 عاماً التي تخرجت في كلية التربية الفنية ، و تستعد الآن لتحضير دبلومة إعداد مهندس ديكور " والدي كان وطنيا جدا وكان نفسه يجيب بنت ويسميها مصر ، وفعلا ده اللي حصل الناس اول ما تسمع الاسم بيكونوا مستغربين وفاكرينه اسم الدلع يتاعي، وأنا أحب اسمي جدا علشان مميز ومختلف ، وأحس إن كل الاغاني الوطنية دي ليا وبكون مبسوطة جدا .

بدأت حكاية مصر مع الاغاني الوطنية منذ نعومة اظفارها ، و تحديدا بعد دخول المدرسة التي لم تكن تخلو من النشيد الوطني الذي يردده الجميع فكانت "مصر " تقف صامتة لا تنطق بحرف و الجميع يتغنى باسمها.

كنت بحس إني مميزة من وأنا صغيرة ، وكنت مش بغني النشيد الوطني مع صحابي ، وبحس إنهم كلهم بيغنوا ليا و بكون مبسوطة جدا ، و خاصة أغنية تحيا مصر و بلدي يا بلدي فهي من الاغاني المحببة لقلبي ، وكنت بفكر أغير اسمي في وقت من الأوقات بس تراجعت في آخر لحظة لأني معتزة بالاسم بتاعي ، و كفاية انه ذكرى من والدي و اسم البلد و مميز.

تهوى صاحبة الـ 24 عاماً " مصر "الرسم وتسعى دائما إلى تنفيذ العديد من الأعمال الفنية التي كان آخرها إحدى اللوحات المعروضة في متحف محمود مختار إضافة إلى مشاركتها بشكل مستمر في المعارض التي تقام داخل الكلية.