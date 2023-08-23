التونسية غالية بنعلي تحيي حفلًا في 3 سبتمبر ضمن مهرجان القلعة للموسيقى

تشارك الفنانة التونسية "غالية بنعلى" فى فاعليات مهرجان القلعة للموسيقى بحفل جديد لها بالقاهرة وذلك فى مساء يوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل وسط حضور متوقع من متذوقى ومحبى الموسيقى الشرقية القديمة والغناء للعربى.

وتقدم الفنانة غالية بنعلى وهى مطربة تونسية تعيش فى بلجيكا ولها العديد من الأغانى الخاصة بها وأغان أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرين والتى تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوى والعذب.

ويذكر أن فعاليات الدورة ٣١ من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، ينطلق يوم الجمعة القادمة ٢٥ أغسطس الجارى لمدة ١٤ ليلة متواصلة، تنطلق بحفل مراسم الافتتاح وتكريم عدد من رموز الموسيقى والفن.

يحيى حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح، والمطربة السورية فايا يونان، حيث تقدم خلاله مجموعة مميزة من الأغانى منها يا زهرة فى خيالى كلمات صالح جودت، ألحان فريد الاطرش، مثل اليوم، من كلمات وألحان فايا يونان، ووحشتنى للمطرب خالد عجاج، ياليته يعلم، كلمات على بن الجهم، ألحان، فايا يونان، ياقاتلى، فى الطريق اليك.