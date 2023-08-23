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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكرم القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية عن العام المالي2022-2023

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد والسكرتير العام

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت من إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠%  الأمر الذي حصلت به المحافظة علي المركز الأول بين المحافظات.
وأشار محافظ الجيزة أن الإخلاص في العمل والجهود المتواصلة والتعاون المثمر ساهم في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها الجيزة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح كبيرة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين . 


تصريحات المحافظ جاءت خلال احتفالية تكريم الأحياء والمراكز والمديريات والجهات المتميزة التي حققت اداء متميز ساهم في انجاز الخطة الإستثمارية للعام المالي الماضي بنسبه ١٠٠ % . 


وقد بعث المحافظ خلال حفل التكريم خالص الشكر لوزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي للتعاون المثمر مع محافظة الجيزة ودعم خطط التنمية التي تجرى علي أرض المحافظة. 


وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لإنجاز خطة العام المالي الجديدة وتنفيذ المشروعات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا أنه تم بالفعل البدء في طرح العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي المشروعات بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.


جاءت الاحتفالية بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.


وقد شملت أسماء المكرمين اللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام السابق و محمد رشاد رئيس هيئة إقليم القاهرة الكبرى وممدوح إمام مدير إدارة بهيئة إقليم القاهرة الكبرى وأحمد محمود فراج مستشار بقطاع الإدارة المحلية وأحمد عبد الجواد إبراهيم مدير عام تمويل دواوين المحافظات ببنك الاستثمار القومي ومحمد طارق حفظي مسؤول تمويل استثمارات محافظة الجيزة ببنك الاستثمار وهويدا خالد عباس مدير مديرية الإسكان ونجوى سعيد مدير مديرية الطرق وامال محمود مدير المديرية المالية وسامح ابراهيم مراقب عام الحسابات وعبد العال ابراهيم مدير عام الشئون المالية السابق وداليا تحسين مدير إدارة العقود والمشتريات
وعصام عبد الغفار مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وعماد أحمد مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين وعلي محمود شاهين سكرتير عام مدينه البدرشين وصفاء كمال مدير اداره التخطيط بمركز البدرشين ونسرين عبد الرحمن مدير إدارة الموازنة بالمحافظة ومريم يوسف مدير إدارة الكهرباء ورضوي حامد نائب مدير عام الاسكان بالمراكز المدن بمديرية الاسكان وايمان عباس نائب مدير عام الاسكان للأحياء بمديريه الاسكان وابراهيم عبد الحكم مهندس مشروعات بمديرية الطرق وقرني ثابت رئيس المعامل المركزية بمديرية الطرق وأحمد عبد الصبور مدير إدارة مستحقات الدولة ومحمد وليد وسماح يحيى  ورباب متولي ونهي احمد وسامح سعيد  ومحمود عشماوي ورانيا مصطفي ورشا أحمد وداليا سامي وايمن محمد وعبير اسماعيل من إدارات الشئون المالية والدفع الالكتروني والحسابات والموازنة ونهى سمير إدارة التوثيق بالمحافظة وفاطمة شعبان وهند صلاح وشيماء محمود وهايدي جميل من إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة .

 

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