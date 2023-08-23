انهيار في أي لحظة .. تحذيرات من كارثة غير مسبوقة بـ أوكرانيا

قال رئيس مجلس الإشراف على المعهد الأوكراني لاستراتيجيات الطاقة، يوري كورولتشوك، إن الإغلاق الطارئ لأي محطة للطاقة النووية الأوكرانية في موسم التدفئة القادم سيكون "كارثي”.

وأضاف كورولتشوك: "كل شيء يعتمد على الغاز.. توافر كمية كافية من الوقود وقابلية تشغيل الشبكات ستجعل من الممكن ضمان التشغيل دون انقطاع. ومع ذلك، إذا تعطلت محطة الطاقة النووية، فستحدث "كارثة”.. في حالة الطوارئ، سيتمكن الشركاء الأجانب من مساعدتنا، ولكن سيظل هناك نقص".

وأوضح أنه “لا يوجد حاليا تنسيق بين هياكل الحكومة الأوكرانية وشركات الطاقة، والتي لا تسمح لأي شيء بتغيير حالة طاقة البلاد بشكل كبير في الوقت المتبقي حتى الخريف”.

وأشار إلي أن انقطاع التيار الكهربائي في المستقبل سيقاس "ليس بالساعات، ولكن بالأيام”.

وحذر كورولتشوك من أنه "إذا استمروا في الموسم الماضي حوالي يوم واحد في ثلاثة أيام، فقد يكون هناك الآن انقطاع أربع أو خمس مرات في ثلاثة أيام".