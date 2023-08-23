عودة: 770 مليون مصاب بكورونا في العالم.. و600 سلالة من متحور أومكيرون

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك 770 مليون مصاب بكورونا في العالم، مشيرا إلى أن كثيرا من المصابين بدون أعراض، ولا يقومون بعمل مسحات أو تحاليل لإمتشاف الإصابة بالمرض.

وقال فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز:، ان كورونا منتشر بشكل كبير في دول أمريكا وأوروبا، مؤكدا أن هناك العديد من المتحورات من سلالة ”أوميكرون"، تجاوزت 600 متحور.

أقل خطورة وحدة

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن العالم عندما أعلن عن نهاية الوباء والفيروس، ظهر العديد من المتحورات، ولكنها كانت أقل خطورة وحدة في الإصابات.