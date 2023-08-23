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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ينظم معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه

معرض آثري
معرض آثري

تحت عنوان "النيل شريان الحياة"، نظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل والذي يوافق 15 أغسطس من كل عام.

وأشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويضم مجموعة متميزة من أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي ومجموعة من القطع الأثرية من عصر الأسرة العلوية تعرض لأول مرة، ومنها نيشان ورصيعة النيل، وطست وأبريق من البلور مزين بتلبيسة من الفضة على شكل أفرع نباتية، وثلاجة مياه من الفضة، وكذلك مجموعة من الدوارق والأكواب مصنوعة من البلور كانت تستخدم لشرب المياه، بالإضافة إلى مجموعة معروضات متنوعة تخص نهر النيل.
 

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النيل شريان الحياة متحف قصر الأمير محمد على متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل معرض ا أثري ا الأمير محمد على الأسرة العلوية

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