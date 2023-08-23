عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هو المؤلف | لماذا انتقد محسن زايد مسلسل حديث الصباح والمساء؟

حديث الصباح والمساء
حديث الصباح والمساء

في 23 أغسطس عام 1944، وُلد الكاتب محسن زايد، الذي اشتهر بكتابة سيناريوهات للسينما والتلفزيون، وتحويل أعمال أدبية للكاتب الشهير نجيب محفوظ إلى أفلام ومسلسلات.

من بين الأعمال التليفزيونية التي قام بكتابتها والمستندة إلى روايات محفوظ، يأتي في مقدمتها "السيرة العاشورية" التي تم تقسيمها إلى أجزاء وشهدت تمثيل نجوم مثل نور الشريف، وأيضًا "الحرافيش" وثلاثية محفوظ "بين القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية". ومن أفلامه السينمائية المعروفة "قلب الليل" و"المواطن مصري" و"أيوب" و"فرحان ملازم آدم".

ومن بين أعماله التلفزيونية، يعتبر "حديث الصباح والمساء" العمل الأكثر جدلاً ومتابعة، وما زال نجومه يحتفلون به حتى الآن في حلقات تلفزيونية، حيث تتناول هذه الحلقات تفاصيل العمل وأبطاله، يستند المسلسل إلى رواية لنجيب محفوظ، وقام بكتابة السيناريو المرحوم محسن زايد، وأخرجه أحمد صقر.

txt

وهم.. الناقد حسين حمودة: تم اتهام نجيب محفوظ بالدعوة للرذيلة

txt

خبير آثار يطالب بفتح مكتبة دير سانت كاترين للباحثين المصريين

حديث الصباح والمساء

صدرت رواية "حديث الصباح والمساء" في عام 1987 لنجيب محفوظ، وعرض المسلسل في عام 2001، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بما في ذلك ليلى علوي وأحمد خليل وأحمد ماهر وسوسن بدر وتوفيق عبدالحميد ودلال عبدالعزيز وخالد النبوي وإبراهيم يسري وعبلة كامل وسلوى خطاب.

بدأ محسن زايد في ترتيب الأحداث التي تمثلها الرواية بشكل منطقي وتاريخي من البداية، حيث يتتابع أحداث القصة من الزمان القديم إلى الزمان الحديث.

لماذا انتقد محسن زايد المسلسل بعد عرضه؟

في ديسمبر 2001، بعد عدة أشهر من عرض المسلسل، خرج محسن زايد عن صمته وأدلى بتصريح لصحيفة الأسبوع بعنوان "لا تسألوني عن أخطاء حديث الصباح والمساء"، تحدث زايد عن كيفية معالجة السيناريو والتعامل مع المسلسل في تصريحه، انتقد محسن زايد بعض الأخطاء والتغييرات التي تم إدخالها في سيناريو المسلسل بعد تسليمه، وأبدى استياءه من تلك التغييرات، واعتبر أن بعض الأحداث والشخصيات تم تشويهها وتغييرها بشكل يؤثر سلبًا على جودة العمل.

وأشار زايد إلى أنه لم يكن يعلم بالتغييرات التي تم إجراؤها حتى بداية عرض المسلسل، وعبر عن استيائه من عدم مشاركته في عملية التعديل والمراجعة النهائية للسيناريو، وأوضح أنه لو كان لديه الفرصة للتدخل في تلك التغييرات، فإنه كان سيحاول تجنبها وإصلاحها.

محسن زايد الصباح والمساء بين القصرين حديث الصباح والمساء دلال عبدالعزيز فرحان ملازم أدم قصر الشوق مسلسل حديث الصباح والمساء نجيب محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بنك التنمية لمجموعة بريكس يحسم الجدل بشأن التخلص من الدولار الأمريكي

بعد مناشدة البرنامج.. عزة مصطفى تعلن استجابة محافظ المنوفية لعلاج أحمد عبد الله

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

زلزال 5.2 ريختر يضرب تشيلي

دعوات لبدء المفاوضات .. اعتراف صادم من الغرب بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ