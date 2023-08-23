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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات انضمام البرازيلي جوستافو دي سوزا، مهاجم فريق جينبوك الكوري، إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع سوزا، بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.


وقالت صحيفة "" N Sports" الكورية الجنوبية: "نادي جينبوك أصبح منفتحًا على رحيل سوزا إلى الأهلي".


سوزا إلى الأهلي


وأضافت: "خاصة وأن سوزا عقده سينتهي في نهاية العام الحالي، وبالتالي سيريد جينبوك الاستفادة من بيع البرازيلي رغم مشاركتهم في دوري أبطال آسيا".


يُذكر أن سوزا، المهاجم المحتمل للنادي الأهلي، قد سجل هدفين فقط هذا الموسم مع فريق جينبوك الكوري الجنوبي.

الأهلى جوستافو دي سوزا سوزا الانتقالات الصيفية جينبوك الكوري

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