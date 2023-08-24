"تقضى بها الحوائج".. الإفتاء توضح كيفية أداء صلاة الحاجة

أجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول: هل يوجد سور يقرأها الإنسان أثناء صلاة الحاجة أم الآيات التي تجري على خاطر الإنسان أثناء الصلاة؟.

ورد ممدوح، قائلاً:" إن المطلوب هو قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ولكن بعض من العلماء يرى أن صلاة الحاجة ليست ركعتين فقط".

وأضاف أن الجمهور يرى أنها ركعتان، وأما السادة الحنفية فقالوا في صلاة الحاجة إنها أربع ركعات، وأما الامام الغزالي فنقل كلاما عن بعض السلف بأن صلاة الحاجة اثنتي عشرة ركعة، وعلى القول إنها ركعتان ولا يوجد شيء معين ورد بأن يقرأه، مستشهدا بقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ }..[ لزمل:20].

وأشار أمين الفتوى إلى أن الحنفية عندما قالوا أنها أربع ركعات أن تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وأن تقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وأما باقي الركعات تقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين.

وتابع: أن الامام بن عابدين ينقل عن مشايخه بأنهم يقولون: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا، وهذه تكون من المجربات.

صيغة دعاء الحاجة

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

دعاء قضاء الحاجة

صلاة قضاء الحاجة تصلى عند وجود الحاجة أي من يريد الزواج أو يريد وظيفة معينة او اى شئ، حيث كان الصحابة يصلون صلاة قضاء الحاجة لكل شئ يريدونه من الله عز وجل، ويستحب صلاة قضاء الحاجة قبل الفجر فى وقت السحر أى فى جوف الليل، فيصلي فيه الإنسان ويدعو الله بهذا الدعاء وهو « اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى»، وإذا لم يستطيع الإنسان قول هذا الدعاء فعليه ان يحمد الله ويصلى على النبي ويدعو الله بقضاء حاجته وتكررها كثيرًا.