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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل علي الألفي في الأوبرا غدا

علي الألفي
علي الألفي

يحيي المطرب علي الالفي حفلا في دار الأوبرا المصرية بساحة الهناجر غدا في تمام التاسعة مساء.

وطرح الفنان علي الألفي أغنية جديدة بعنوان “ما تلزمنيش”، عبر  موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، الأغنية من كلمات وألحان علي الألفي، وتعاون فيها مع الموزع كريم أسامة.

وتفاجأ الفنان علي الألفي بقيام مطرب اخر بغناء إحدى الأغنيات التى كان قد أتفق على غنائها خلال الفترة المقبلة.

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وكتب علي الألفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة صفحة جديدة من كتاب كل شيء قسمة ونصيب، وأغنيتين متفق عليهم ومسجل الجايدات بتاعتهم وكانوا إنتاج وألحان ملحن من دولة شقيقة"

وتابع: "وفضلنا على اتفاقنا وأنا منتظر نمشي خطوة جديدة وهو بيقول إحنا على اتفاقنا بس عندي ظرف مأخرنا، وأنا صابر، النهاردة سمعت واحدة منهم بصوت زميل ولما سألت عرفت أن التانية كمان هتنزل، الحمد لله».

على الألفى بدأ مشواره الفنى منذ حوالى 12 عامًا، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللى سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.

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