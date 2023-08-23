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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خامس أغنية فى الموسم الجديد .. حماقي يستعد لطرح دلعنا كتير

حماقي
حماقي

يستعد المطرب محمد حماقي لطرح أغنية جديدة مساء غدٍ الخميس فى تمام الخامسة مساء بعنوان دلعنا كتير، وهي الأغنية الخامسة خلال هذا الموسم.
 

وبدأ حماقي فى الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام ونشر البوستر الدعائي لها وعلق عليها قائلا: استنوا أغنية دلعنا كتير بكرة الساعة 5 مساء على اليوتيوب وكل المنصات الرقمية.
 

وتعتبر هذه الأغنية الخامسة  لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرحه  أغنية ده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.
 

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

حماقي يحيى حفلا بمهرجان قرطاج

وأحيا حماقي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الالاف من جمهوره هناك.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف الذي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.

محمد حماقي المطرب محمد حماقى دلعنا كتير لمون نعناع حبيت المقابلة

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