قال روبرت كلارك، الخبير في مركز سيفيتاس التحليلي ومقره لندن، إن الجيش الأوكراني يواجه نقصا في القوى البشرية يمكن أن يكون “قاتلا” لـ كييف ويؤدي إلى هزيمتها في الصراع مع روسيا.

وحسب صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، قال كلارك: “مثل هذا الاحتمال قد يصبح حقيقة إذا فشل الجيش الأوكراني في تحقيق نجاح سريع في الهجوم المضاد الجاري منذ أوائل يونيو”.

وأشار كلارك إلى أن ذوبان الجليد في الخريف سيحرم الجانبين من فرصة الهجوم، الأمر الذي، في رأيه، سيصب في صالح روسيا التي ستستغل توقف القتال لتعزيز خطوطها الدفاعية.

وأوضح أنه على الرغم من الخسائر على كلا الجانبين، فإن قدرة موسكو على تجديد قواتها أكبر بما لا يقاس من قدرة كييف.

وقال كلارك: “بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يكون النصر في الأفق أخيرًا مع بدء تراجع الدعم الغربي. وإذا لم تتمكن كييف من اختراق خطوط الدفاع الروسية الآن، فقد لا تتمكن من ذلك أبدًا. وإذا استنفدت الرجال الراغبين في ذلك، فإن الغرب لا يمكنه المساعدة في التجنيد”.

وفي منتصف يوليو، حذر كلارك من أن أوكرانيا والغرب قد يضطران إلى تقديم تنازلات إقليمية لروسيا إذا فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وهو ما سيكون هزيمة ساحقة بالنسبة لهم.