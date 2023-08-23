وزير النقل يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في الدقهلية

تابع وزير النقل كامل الوزير، اليوم /الأربعاء/ مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات النقل في المحافظة.

وذكر بيان وزارة النقل، اليوم، أن المشروعات التي تمت متابعتها، تضمنت مشروعات الطرق التى تقوم بتنفيذها الوزارة في نطاق المحافظة؛ حيث تم الانتهاء من مشروع توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل، بالإضافة إلى إنشاء حارة ثالثة بطول 4.5 كم وإنشاء المرحلة الأولى من منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل ويجرى إنشاء المرحلة الثانية من المنزل والمطلع بتكلفه إجماليه مليار جنيه.

كما تابع تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة (المنصورة - جمصه) بطول 50 كم وتكلفة 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق وجار الانتهاء من توسعة 3 كباري واقعة على الطريق .

كما شهد اللقاء متابعة، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من هلا - ميت غمر - أجا بطول 35 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة - محلة دمنه - دكرنس بطول 18 كم وتكلفة 135 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة - طناح - دكرنس - المطرية في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم وتكلفه 278 مليون جنيه وكذلك تمت متابعة تطوير الطريق الدولي الساحلي بإنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات طريق رئيسي أسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء بطول 84 كم وتكلفه 9.6 مليار جنيه وكذلك انشاء كوبري اعلى تقاطع طريق المنصورة - دمياط الغربي - خط سكه حديد طنطا - دمياط بتكلفه 420 مليون جنيه.

وتابع الوزير، مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بمبادرة "حياه كريمة" في نطاق المحافظة بإجمالي أطوال 138 كم وتكلفة 2.3 مليار جنيه وأهمها طريق دمياط - شربين - طلخا الغربي بطول 37 كم وطريق شربين - دمياط الشرقي بطول 25 كم وطريق شربين - كفور الغاب بطول 20 كم وطريق شربين - بسنديله بلقاس بطول 12 كم.

وأوضح البيان، أن لقاء وزير النقل ومحافظ الدقهلية شهد متابعة استكمال طريق المشاية وتحويل الطريق القائم إلى ممشى لأهل مدينة المنصورة، وكذلك الطريق الدولي الساحلي في نطاق المحافظة والذي يتضمن إنشاء 3 كباري مشاه على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين أمام الجامعات (الدلتا – المنصورة الدولية – المنصورة الأهلية)، ودراسة تقليس المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصه إلى أقل حد واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

كما تناول اللقاء قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بمعاونة محافظة الدقهلية في تطوير ( 6 مراسي) نهرية والتعاقد مع شركة متخصصة في تسيير الاتوبيسات النهرية لتنشيط حركة النقل النهري في مدينة المنصورة وربطها بمدينة شربين شمالاً وميت غمر جنوبًا.