عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الروس لن يتراجعوا».. ذعر في أمريكا بسبب تلقي الجيش الأوكراني ضربات مدمرة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن المعدات الغربية لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، حيث إن الجيش الروسي يدمرها بسهولة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن "القوات تتخلى عن المركبات الأمريكية لأنها أثبتت أنها أهداف سهلة للمدفعية الروسية".

وأوضحت أنه “عندما شنّت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو، لم تتمكن دباباتها ومركباتها المدرعة الغربية من التحرك تحت النيران المتواصلة من المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية”.

بدون كهرباء لمدة تصل لشهرين.. مدن أوكرانيا تستعد لشتاء مظلم

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام للناتو

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن "الروس لن يتراجعوا".

القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الروسى أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

موضوعات متعلقة

قوات كييف ترفع العلم الأوكراني في قرية روبوتين بـ زابوريجيا.. فيديو

بسبب سلسلة فضائح.. رئيسة دولة أوروبية تطيح بمدير جهاز المخابرات

الجيش الأوكراني يطالب زيلينسكي بتكثيف التعبئة.. ماذا يحدث؟

بوتين يهنئ الهند على هبوط مسبار تشاندرايان - 3 فوق سطح القمر

زيلينسكي يعلن استعداد الجيش الأوكراني لتطوير الهجوم المضاد

كارثة تعصف بـ الجيش الأوكراني تنذر بهزيمة ساحقة لـ كييف في الحرب

بدون كهرباء لمدة تصل لشهرين.. مدن أوكرانيا تستعد لشتاء مظلم

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام للناتو

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من روسيا بعد تحطم طائرة تابعة لمجموعة فاجنر

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

أخبار سارة للمصريين.. طريقة إضافة مواليد جديدة لهؤلاء وزيادة دعم بطاقات التموين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ