«الروس لن يتراجعوا».. ذعر في أمريكا بسبب تلقي الجيش الأوكراني ضربات مدمرة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن المعدات الغربية لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، حيث إن الجيش الروسي يدمرها بسهولة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن "القوات تتخلى عن المركبات الأمريكية لأنها أثبتت أنها أهداف سهلة للمدفعية الروسية".

وأوضحت أنه “عندما شنّت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو، لم تتمكن دباباتها ومركباتها المدرعة الغربية من التحرك تحت النيران المتواصلة من المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية”.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن "الروس لن يتراجعوا".