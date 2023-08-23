لا تقع على الإنسان المتصل بالله.. أزهري: من يعمل أسحار كافر بالله

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الأعمال والأسحار لا تقع على الإنسان المتصل بالله، والذي يؤدي الفرائض والأعمال الصالحة من التقوى والتقرب إلى الله.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن من يقوم بعمل أسحار هم الذين كفروا بالله، معلقا "من يسخر الشياطين هو كافر بالله، ومن صدق عرافا أو دجالا، فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن ثقافة الأعمال والأسحار بدأت تنتشر، مؤكدا أن الإسلام بين لنا أن الشيطان لا يستطيع عمل شئ للإنسان الصالح، لقوله تعالى “ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان”.

تحمي الإنسان

وأشار عبد المنعم فؤاد إلى أن المداومة على قراءة القرآن، تحمي الإنسان وتجعله مطمئنا.