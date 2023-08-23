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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل أنهى حياة بائع خضراوات في مشاجرة بكرداسة

صدى البلد

لقي بائع خضراوات مصرعه، بينما أصيب عاطل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بينهما بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول بائع خضراوات، 40 سنة، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفى أثناء إسعافه في مشاجرة.

 

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة، والقوة المرافقة له، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل مصاب بكدمات متفرقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة تجاه المجني عليه أودت بحياته، وذلك بسبب وقوفه أمام مسكن المجني عليه.

 

وتبين أن المتهم طلب من البائع عدة مرات عدم الوقوف أمام مسكنه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وأُلقي القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مشاجرة كرداسة الجيزة النيابة العامة مباحث الجيزة

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