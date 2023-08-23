انتشال جثة سيدة من ترعة الإبراهيمية بسمالوط

تمكنت فرق الانقاذ النهرى من إنتشال جثة لسيدة فى العقد الخامس من العمر من ترعة الابراهيمية بمركز سمالوط شمال المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من مامور مركز سمالوط، يفيد العثور على جثة سيدة تدعي م. ع في العقد الخامس من عمرها، وتقيم بإحدى قرى مركز سمالوط بترعة الإبراهيمية ناحية كوبري الشريعي وتم البحث عنها بالمياه وتم انتشالها.

تم ايداع الجثمان بمشرحة مستشفي سمالوط العام، تحت تصرفات النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتحرر عنها المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

