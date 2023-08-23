عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناهد إمام عن زواجها من أحد أعضاء التبليغ : كنت الـ 11

صدى البلد

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّ الكاتبة ميرال الطحاوي كانت تكتب لزينب الغزالي مقالاتها، أو كانت تقول لها نقاطا رئيسية وهي تقوم بصياغتها.

وأضافت "إمام"، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الجماعة كانت تعلق آمالا عريضة على ميرال، وهي تستحق ذلك، لأنها كاتبة رائعة، في البداية خلعت الخمار، وبدأت ترتدي حجابا صغيرا، ثم خلعت الحجاب".

وتابعت الكاتبة: "عندما خرجت من الجماعة، شوّهت الجماعة صورتها وطلبت منا ألا نتحدث إليها، وزعمت أنها جرى استقطابها من جانب العلمانيين، وتريد أن تكون مشهورة، وبالفعل، لم نتحدث إليها وقتها، وقاطعناها".

وحول جماعة التبليغ والدعوة، قالت: "تزوجت بأحد أعضائها وقيل لي إنه متدين، لم أكن أعلم بأنه ينتمي إلى هذه الجماعة، كنت أحسب أنه سلفيا فقط، وقام بإقناعي بالانضمام إلى التبليغ، وطلب مني ارتداء النقاب، وأطعته لأنني كنت أريد الاستقرار بعد الانفصال عن زوجي الأول، كما أنني اكتشفت أنه كان مدربا على التعامل اللطيف مع النساء".

وأضافت: "وما جعلني أتقبل كل ذلك أن الفكرة الإسلامية العامة مسيطرة عليها، فقد كنت أحسب أنها الإسلام الحقيقي وأن أي إسلام آخر فهو فاسد العقيدة، ولكني اكتشفت أن كل هذه الجماعات أواني مستطرقة وأن الإخوان هي الجماعة الأم، وبعد ذلك انتهت التجربة لأن الظاهر مختلف عن الباطن، هناك تشابهات معرفية كبيرة بين هذه الجماعة وكأنها أزياء مختلفة مصنوعة من القماشة ذاتها".

 

 الذهاب إلى صديقاتي لتحفيظ القرآن

وعن سر انفصالها، قالت: "اشتكيته إلى أمير الجماعة، فقد كان الزوج متناقضا بخصوص الزواج العرفي، واكتشفت أنني الزوجة 11، ما بين رسمي وعرفي، طلب مني أن أساعده في الحصول على عمل في المعادي، واقترحت عليه الذهاب إلى صديقاتي لتحفيظ القرآن، وعندما كان يجد إحداهن أرملة أو مطلقة يعرض عليها الزواج، بعض صديقاتي اعترفن لي بأنه عرض عليهن الزواج، كما أنه رمى أجندة مصادري من البلكونة بسبب وجود رجال فيها، كما غيّر شريحة موبايلي".

زينب الغزالي ناهد إمام الجماعة جماعة التبليغ أمير الجماعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

بعد السعودية.. السيول تضرب مصر بهذه المناطق والأرصاد تكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب .. تحرك جديد بعيار 21 |فيديو

بعد رحيل مجلس الزمالك| محامي كهربا يكشف تطورات جديدة بشأن الغرامة.. فيديو

ترشيحاتنا

التنسيق الحضارى يدرج اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب فى مشروع حكاية شارع

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق قمر التجسس الصناعي

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

ريلمي تطلق رسميا هاتفها الشبابي المميز Realme 11x 5G.. سعر ومواصفات

دعاء لقضاء الحاجة بسرعة البرق.. أدركه بـ 4 مفاتيح لا ترد

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل أى نوع من المواشى طبقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ