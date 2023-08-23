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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرامية بملابس حريمي.. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة خزينة مدرسة بأكتوبر

صدى البلد

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس 3 متهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة خزينة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر. 

 

وكشفت التحقيقات ان احد المتهمين بينهم عامل بالمدرسة اتفق مع 2 اخريبن على سرقة خزينة المدرسة لعلمه باحتوائها على مبالغ مالية ولتنفيذ خطتهم ارتدوا ملابس حريمي للدخول الى المدرسة دون شك في هويتهم. 

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.

 

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقرر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة ، وقام أحدهم بمراقبة الطريق وقيام الآخران بتسلق السور وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة .

 

بإستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب .

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية امن الجيزة النيابة العامة حرامية بملابس حريمي سرقة خزينة مدرسة

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