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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم 1 أهمها.. 3 فوائد لن تصدقها لهذا النوع من الشوكولاتة

الشوكولاتة
الشوكولاتة

مكعب من الشوكولاتة الداكنة في اليوم ليس مفيد لقلبك فحسب ، بل قد تؤدي أيضًا إلى تحسين وظائف المخ ، وتخفيف التوتر ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

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أظهرت الدراسات العلمية أن الشوكولاتة الداكنة، الحليب والشوكولاتة البيضاء - غنية بمضادات الأكسدة ومليئة بالعناصر الغذائية ، مما يجعل هذا العلاج الحلو والمر من الأطعمة المفضلة .

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مغذيات نباتية تسمى الفلافونويد ، وهي مواد كيميائية نباتية تعمل كمضادات للأكسدة وقد تلعب دورًا في الوقاية من السرطان وصحة القلب ، وفقًا لبحث نُشر في عام 2016 في مجلة العلوم الغذائية .

كما يحتوي نبات الكاكاو الذي تُشتق منه الشوكولاتة أيضًا على مركب يسمى ثيوبرومين الذي يساعد في تقليل الالتهاب وربما خفض ضغط الدم.

الشوكولاتة الشوكولاتة الداكنة السرطان القلب الالتهاب

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