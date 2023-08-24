رقم 1 أهمها.. 3 فوائد لن تصدقها لهذا النوع من الشوكولاتة

مكعب من الشوكولاتة الداكنة في اليوم ليس مفيد لقلبك فحسب ، بل قد تؤدي أيضًا إلى تحسين وظائف المخ ، وتخفيف التوتر ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

أظهرت الدراسات العلمية أن الشوكولاتة الداكنة، الحليب والشوكولاتة البيضاء - غنية بمضادات الأكسدة ومليئة بالعناصر الغذائية ، مما يجعل هذا العلاج الحلو والمر من الأطعمة المفضلة .

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مغذيات نباتية تسمى الفلافونويد ، وهي مواد كيميائية نباتية تعمل كمضادات للأكسدة وقد تلعب دورًا في الوقاية من السرطان وصحة القلب ، وفقًا لبحث نُشر في عام 2016 في مجلة العلوم الغذائية .

كما يحتوي نبات الكاكاو الذي تُشتق منه الشوكولاتة أيضًا على مركب يسمى ثيوبرومين الذي يساعد في تقليل الالتهاب وربما خفض ضغط الدم.