أستاذ الكبد: تناول فنجاني قهوة يحمي من الإصابة بالسرطان

نصح الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة اورام الكبد أنه تم ملاحظة ١٠٠ الف سيدة اصابوا بسرطان الكبد منهم ١٧ سيدة توفوا لكثرة شربهن للعصائر المحلاه يوميا.

ووجه عز العرب خلال مداخلة هاتفية مرئية لبرنامج المانشيت المذاع على فضائية السي بي سي تقديم الإعلامى جابر القرموطي نصائح للجمهور بالحد من السكر ويتم اخد العصائر في صورة فاكهة وليس عصير مضاف عليه سكر، ناصحا بتناول الفاكهة بدون عصرها بسكر.



وعدد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بتناول الخشروف والقرنبيط والكرنب والثمارات الحمراء اللون والجزر البروكلي ناصحا بالأبتعاد عن تناول العقارات والمسكنات والسكر الدايت.

تناول فنجانين من القهوة يوميا يحمي من سرطان وتليف الكبد

وأكد على أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يمنع من الإصابة بحدوث سرطان الكبد بشرط عدم اصابة المريض بالضغط العالي ومشكلات صحية بالقلب قد تمنع من تناول القهوة، لافتا إلى أن الإصابة بسرطان الكبد يسبقه تليف الكبد ولذلك يمكن تناول فنجانين من القهوة يوميا للوقاية.