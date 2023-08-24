عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الكبد: تناول فنجاني قهوة يحمي من الإصابة بالسرطان

الدكتور محمد عز العرب
الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمي

نصح الدكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة اورام الكبد أنه تم  ملاحظة  ١٠٠ الف سيدة اصابوا بسرطان الكبد منهم ١٧ سيدة توفوا لكثرة شربهن للعصائر المحلاه يوميا.

 

ووجه عز العرب خلال مداخلة هاتفية مرئية لبرنامج المانشيت المذاع على فضائية السي بي سي تقديم الإعلامى جابر القرموطي  نصائح للجمهور بالحد من السكر ويتم اخد العصائر في صورة فاكهة وليس عصير مضاف عليه سكر،  ناصحا بتناول الفاكهة بدون عصرها بسكر.


وعدد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بتناول الخشروف والقرنبيط والكرنب والثمارات الحمراء اللون والجزر البروكلي ناصحا بالأبتعاد عن تناول العقارات والمسكنات والسكر الدايت.

تناول فنجانين من القهوة يوميا يحمي من سرطان وتليف الكبد

وأكد على أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يمنع من الإصابة بحدوث سرطان الكبد بشرط عدم اصابة المريض بالضغط العالي ومشكلات صحية بالقلب قد تمنع من تناول القهوة، لافتا إلى أن الإصابة بسرطان الكبد يسبقه تليف الكبد ولذلك يمكن تناول فنجانين من القهوة يوميا للوقاية.

ستاذ الكبد الجهاز الهضمي أورام الكبد مؤسس وحدة اورام الكبد السكر تناول الخشروف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

هيتلغي قريبًا| التوقيت الصيفي في آخر أيامه.. وهذا موعد عودة «الشتوي»

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. كيف حققت مصر زيادة فى حجم الصادرات الزراعية رغم الأزمات؟

مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

ما هو أفضل أنواع التسبيح .. وهل يجوز بدون صلاة قيام الليل؟

على طريقة شيرين .. أسما شريف منير تحلق شعرها زيزو

باولو كويلو صاحب الخيميائي: رحلة من مستشفى الأمراض النفسية إلى العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ