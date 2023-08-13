نهال المشد: مبادرة "أورام السرطان" تشمل 9 محافظات وكل خدماتها مجاناً ..فيديو

أكدت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، أن إطلاق مبادرة "أورام السرطان" من جانب وزارة الصحة جاء بعد إطلاق مبادرتي الكبد وأورام الثدي.

كل الخِدْمَات في مبادرة "أورام السرطان" مجانية

وأضافت نهال المشد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "أورام السرطان" تشمل 9 محافظات منها بورسعيد والبحيرة وجنوب سيناء والإسكندرية، مؤكدة أن مبادرة "أورام السرطان" تستهدف الأشخاص الذين لا يبادرون بالاطمئنان على صحتهم، معلقة: "إحنا بنروحلهم".

وأشارت أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إلى أن كل الخِدْمَات في مبادرة "أورام السرطان" مجانية تمامًا، موضحة أنه كلما تم اكتشاف الورم في مرحلة أولية يكون علاجه سهل، ويمكن الشفاء منه، منوهة بأن المبادرة انطلقت في 11 يونيو الماضي وقدمت الرعاية الصحية لنحو 750 ألف مواطن.