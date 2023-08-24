أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 24-8-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 100 و103 جنيهات للكيلو.



أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 108 و111 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 110 و113 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 119 و121 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 16.75 و20 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 12.5 و13.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 8.25 و9.25 جنيه.