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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الخامسة على التوالي.. كوريا الجنوبية تثبت سعر الفائدة عند 3.5%

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنه أبقي على سعر الفائدة ثابتا عند مستوى 3.5% للمرة الخامسة على التوالي.

ووفقا لبيان البنك المركزي الكوري الجنوبي، فإن تثبيت سعر الفائدة جاء خوفا من تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، حيث تحتل سيول المركز الرابع كأبر اقتصادات قارة آسيا. 

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 16.5% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس بسبب ضعف صادرات الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت دائرة الجمارك الكورية، أن الصادرات وصلت إلى 27.9 مليار دولار خلال العشرين يوما، مقارنة بـ33.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن الواردات انخفضت بنسبة 27.9 % على أساس سنوي إلى 31.4 مليار دولار في العشرين يوما، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.6 ملياردولار. 

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