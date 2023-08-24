أفاد نبأ عاجل نقلته وكالات أنباء أنه تم القبض على 10 أشخاص حاولوا اقتحام سفارة اليابان في كوريا الجنوبية.

ولم تفد الأنباء أسباب الاقتحام أو الإعلان عن منفذي الواقعة.

في سياق آخر، تجري القوات الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، أول تدريبات للدفاع الجوي منذ 6 سنوات، في ظل زيادة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وتعد هذه التدريبات عنصرا رئيسيا في مناورات "أولتشي" السنوية للدفاع المدني، التي تقام بالتزامن مع تدريبات "درع الحرية أولتشي" التي بدأتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية يوم الاثنين الماضي، لتعزيز قدرة الرد على أي هجوم كوري شمالي أو أي حالات طوارئ أخرى.