الإمام الحسن بن علي.. سيد شباب أهل الجنة سماه النبي وأحبه حبا شديدا

الحسن والحسين احفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذهما ويقول: «اللهم إني أحبهما فأحبهما»" رواه البخاري.

الإمام الحسن

هو الامام الحسن بن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.

مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن غلام دون الثامنة، ثم توفيت والدته السيدة فاطمة الزهراء بعد ستة شهور من وفاة الرسول عليه السلام، فكان لهذين الحدثين أثر كبير في تكوين شخصيته، إذ كان بعد ذلك أكثر التصاقًا بوالده .

وقد شهد الحسن رضي الله عنه خلافة أبي بكر وعمر وعثمان قبل خلافة أبيه وأدرك كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدب بآدابهم وشهد عددًا من الأحداث الكبيرة أولها الفتنة التي ثارت على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان على بابه يدافع عنه حتى تخضب وجهه بالدماء، وشهد مبايعة والده الإمام علي بالخلافة، وما تبعها من الأحداث مثل موقعة الجمل وموقعة صفين، وكان الحسن غير راض عنها.

عقيقة الحسن بن علي

روى أبو داود عن ابن عباسٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا؛ (حديث صحيح)

وصفهقال الإمام الذهبي رحمه الله: كان الإمام الحسنُ بن علي سيدًا، وسيمًا، جميلًا، عاقلًا، رَزينًا، جَوادًا، مُمدَّحًا، خيِّرًا، دَيِّنًا، وَرِعًا، محتشمًا، كبير الشأن.

الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنةروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحسن والحسين سيِّدَا شباب أهل الجنة))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث: 2965).

روى الترمذي عن حذيفة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا مَلَكٌ لم ينزِلِ الأرضَ قط قبل هذه الليلة، استأذن ربَّه أن يُسلِّم عليَّ ويُبشِّرَني بأن فاطمةَ سيِّدةُ نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيِّدَا شباب أهل الجنة)).

صفات الإمام الحسن

كان الحسن رضي الله عنه تقيًا ورعًا وشجاعًا صبورًا، أدى به ورعه وفضله إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله، وكان رضي الله عنه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى سرته.

وكان عاقلا حكيما، محبا للخير فصيحا، من أحسن الناس منطقا وبديهة.

كما كان جوادًا ممدحًا، قاسم الله ماله ثلاث مرات، أي تصدق بنصف ماله، وخرج من ماله كله مرتين، وكان يكثر زيارة بيت الله العتيق، ويروى أنه حج خمسًا وعشرين حجة ماشيًا وإن الأبل لتقاد معه، وكان يقول إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته.

له ذكر في كتب الحديث، فقد روى عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه وأخيه الحسين رضي الله عنهما، وروى عنه خلق كثير، وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعاء القنوات: (اللهم اهدني فيمن هديت… إلى آخر الدعاء).

وفاة الامام الحسن

عاش الحسن بقية حياته في المدينة المنورة التي ولد فيها وأحبها، وتوفي رحمه الله سنة 49هـ وفي رواية سنة 50هـ، وله من العمر 47 سنة ويقال 53 سنة ويروى أنه مات مسمومًا، ذكر السيوطي والأصفهاني أن الحسن توفي بالمدينة مسموما، سمته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس ولما كان الحسن يحتضر جهد أخوه الحسين أن يخبره بمن سقاه السم فلم يخبره وقال: الله أشد نقمة إن كان الذي أظن، وإلا فلا يقتل بي بريء.

وكان قد أوصى أن يدفن مع جده عليه السلام في حجرة السيدة عائشة، وإن خيف أن يكون قتال. فليدفن في مقبرة البقيع، وهكذا كان فدفن في بقيع الغرقد بجوار أمه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وصلى عليه سعيد بن العاص أمير المدينة آنئذ، وشهد جنازته جمع غفير من المسلمين رحمه الله ورضي الله عنه.