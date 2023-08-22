عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 كلمات تذلل الصعاب وتزيل الهموم وتقضي الحوائج.. لا تتركها قط

صدى البلد

حسبنا  الله ونعم الوكيل .. 4 كلمات تتردد على ألسنة الكثيرين من الناس عندما يتعرضون لظلم، تخرج تلقائيا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن هذا الكلمات تفسيرها توكيل الأمر لله في كف أي أذى وشر.

حسبي الله ونعم الوكيل .. ما هى إلا قول حسبي الله ونعم الوكيل، فهذا الذّكر العظيم له فضلٌ كبير وأثرٌ عظيم في حياة المسلم حينما يلهج لسانه بذكرها، فهي كلمة عظيمة تحرك ذرات الكون، وهي تعني الاكتفاء بالله- سبحانه وتعالى- وحده لا شريك له، والاستغناء بالله عن الجميع.

4 كلمات تذلل الصعاب وتزيل الهموم وتقضي الحوائج 
“ حسبنا الله ونعم الوكيل ”.

هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب

أجمل ساعة إذا حرصت عليها كل يوم سترى العجب العجاب في حياتك

حسبي الله ونعم الوكيل

ليس دعاء ولكنه خروج من حولي وقوتي وقدرتي ودخولي في حمى حول الله وقدرته وقوته وتفويض مني لله أن يسترد لي حقي أو ينصرني أو يفرج عني ما أنا فيه أو يحميني من الضرر متوقع إنه يقع عليا. 

حكم الدعاء بحسبي الله ونعم الوكيل

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فهماً خاطئاً لدى الكثير عند قول "حسبي الله ونعم الوكيل" فيعتقدون أنه الدعاء بالشر ولكنه فى معناه اللغوى والعرفى أننى فوضت أمرى لله رب العالمين.

وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل؟»، أنه لا شك أن قول: "حسبنا الله ونعم الوكيل" عظيم النفع بالغ الأثر، لما فيه من تفويض الأمر لله، وإظهار التوكل عليه سبحانه، وقد قال ذلك إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقاله محمد "صلى الله عليه وسلم" حين قالوا له: "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم" روى كل ذلك البخاري من حديث ابن عباس.

وتابع قائلًا: "أنه إذا دعي الإنسان على من ظلمه يقول المولى عز وجل فى دعوة المظلوم": وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ"، فيجوز للإنسان إذا ما ظلم أن يلجأ لله بالدعاء.

حكم الدعاء بحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اعتقاد خاطئ لمن يردد حسبي الله ونعم الوكيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

23 ألف برميل يومياً.. كشف بترولى جديد في خليج السويس

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

سيعاني بسببه.. نجم الأهلي السابق يكشف ضحية إمام عاشور في القلعة الحمراء

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

حالة مرضية الأخري وقتية.. أمجد الحداد يوضح الفارق بين الزهايمر وضبابية الدماغ

ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا.. الأصفر يتغلب على قوة السندات| تفاصيل

الوزراء: انخفاض العجز التجاري غير البترولي 10.7%.. والصين أهم شركاء مصر

هل تقبل الصلاة بعد ارتكاب المعصية أم يجب التوبة أولا.. الإفتاء ترد

اليابان تعلن موعد بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما.. وكوريا الجنوبية تعلق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ