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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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افتقدت فريقك المفضل؟| تعرف علي أول مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الجديد.. تواريخ ومواعيد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يتساءل جماهير الكرة المصرية، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك القادمة، ودائمًا ما يبحثون عن مواعيد وتواريخ مباريات نادي الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

ويرصد موقع "صدي البلد" الاخباري في هذا التقرير، موعد وتواريخ مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك، المتوقعة في الفترة القادمة داخل البطولات المحلية والإقليمية.

 

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، منافسات دوري أبطال إفريقيا نسخة 2923-2024، ومن المقرر أن يواجه الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا الفائز من مواجهة سان جورج الإثيوبي، وكمكم الزنجباري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الفريق الفائز من مواجهة سان جورج الإثيوبي، مساء يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 29 من الشهر ذاته. 

وانطلقت بطولة دوري أبطال إفريقيا في 18 أغسطس الجاري، وتنتهي في 26 مايو 2024، بإقامة إياب المباراة النهائية، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويحمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي بعدما تُوج به على حساب الوداد البيضاوي المغربي وحصد اللقب الـ11 بتاريخ القلعة الحمراء.

 

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الافريقي

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي، والتي تقام لأول مرة في القارة الأفريقية ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الأفريقي في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2023، على أن تقام المباريات علي طريقة الذهاب والعودة.

وتبدأ بطولة الدوري الأفريقي والتي يشارك فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الدور ربع النهائي، حيث يشارك في البطولة 8 فرق على طريقة ذهاب وعودة.

 

مواعيد مباريات الأهلي في معسكر النمسا

يستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق بالنمسا، في الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني السويسري مارسيل كولر، للاعبين لمدة 20 يومًا بعد نهاية الموسم.

وقرر كولر أن يلعب الفريق مباراتين في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، حيث ستقام المباراة الأولى في 2 سبتمبر والثانية في 5 سبتمبر، وسيتم تحديد خصوم الفريق في الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية اليوم 24 من أغسطس، استعدادًا للمعسكر الخارجي الذي يهدف إلى التحضير للموسم الجديد.

 

مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

تنطلق مباريات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل، وحتى 22 من الشهر ذاته في مدينة جدة، وسيتم إجراء القرعة يوم 7 ديسمبر، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من المسابقة.
 وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 لنظيره السعودي، ومن المقرر أن يفتتح الإتحاد السعودي مباريات مونديال الأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر.

ويخوض النادي الأهلي مباراته الأولى يوم 15 من ديسمبر، أمام الفائز من المباراة التمهيدية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، وحال تأهله يلعب مباراة نصف نهائي البطولة يوم 18 من نفس الشهر.

 

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

وينتظر عشاق نادي الزمالك منافسة قوية ضمن فعاليات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2023-2024، ومن المقرر أن يواجه الزمالك الفائز من مباراة أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
 
وتم الإعلان عن انطلاق مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من دور الـ64 أحد أيام 18 و19 و20 من شهر أغسطس الجاري، على أن تُقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 خلال شهر سبتمبر المقبل في أيام 15 و16 و17، فيما تنطلق مباريات العودة أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر المقبلين.

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