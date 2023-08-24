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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من ليفربول يقرب محمد صلاح من اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، آخر تطورات مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال الصيف الحالي.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن محمد صلاح يقترب أكثر من التواجد مع اتحاد جدة في الموسم الحالي.


وأضافت أن هناك تقارب في وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره واتحاد جدة لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.


وأشارت إلى أن ليفربول أغلق باب رحيل محمد صلاح أول الأمر، لكنه قرر الدخول في  محادثات  غير رسمية، بسبب العرض المالي الكبير المقدم.

وأوضحت أن محمد صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة. 


ولفتت إلى أن نادي اتحاد جدة يأمل في تجهيز فريقه من أجل الظهور بشكل مميز في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات. 


وختمت بأن الاتحاديون يسابقون الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.

اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول صلاح مونديال الأندية

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