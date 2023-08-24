تبديد وسرقة كهرباء.. الأمن العام يضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات عن ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) ، محكوم عليها بالحبس (87 سنة وكفالات وغرامات مالية فى 134 حُكم (جزئى ، غرامة) بتهم (تبديد – مبانى - سرقة تيار كهربائى).

كما تم ضبط (مهندس مدنى - مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة) ، محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات مالية فى 53 حُكم جزئى بتهم "تبديد ، ضرب").

ونجحت الحملات فى (صياد - مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (14سنة وكفالات وغرامات مالية فى 52 حُكم (مستأنف - جزئى - غرامة" بتهم (تبديد ، إشغال).

وضبط (عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات وغرامات مالية فى (67 حُكم "جزئى ، مستأنف ، غرامة") بتهم (تبديد ، ضرب ، سرقة تيار كهربائى).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.