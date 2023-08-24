أسلحة نارية ومخدرات.. حملات امنية مكبرة بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو – أفيون") ، بحوزة (11) متهمين لعدد "5 منهم معلومات جنائية" .

كما تم ضبط (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") و تنفيذ (799) حكم قضائى متنوع وضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقة نارية).

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات) ، بحوزة (7متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.