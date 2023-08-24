عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الدولية للدراسات بلندن و"الميثاق العالمي" بمصر تطلقان برنامج أبطال التنمية المستدامة

صدى البلد

احتفلت الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة بالإطلاق الرسمي لبرنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة.
وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي - فى بيان صحفي اليوم /الخميس/- إن هذا الاحتفال يعد شهادة أخرى على براعة برامج التعليم والمنح الدراسية البريطانية حيث نفخر برؤية مئات المصريين يوسعون معارفهم ومهاراتهم لدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وأضاف إننا نحتفل اليوم بانضمام مجموعة جديدة من حاصلي المنح إلى عائلة الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، كما نكرم الخريجين السابقين الذين يحدثون فرقا حقيقيا، ويتولون مناصب قيادية، كذلك نشجع الآخرين على التقديم..معربا عن التطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع مصر في مجال التعليم.
من جانبها، عبرت ولاء الحسيني المدير التنفيذي لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، عن فخرها بإطلاق برنامج المنحة ، قائلة "تشمل مهمتنا الأساسية تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال الاستدامة ويعد تزويد القادة المستدامين المختارين بالخبرات والمعرفة ركيزة أساسية في سعينا لتعزيز التزام مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال ذلك نمكن القطاع الخاص من المشاركة بفعالية كجهة أعمال مسؤولة".
بدوره قال كريم الصفتي المدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، إننا نشعر بالفخر لإطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة إذ نسعى من خلال هذا البرنامج لدعم مبادرات الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر ونثني على التفاني المشترك من قبل شركاء التعاون.
وذكرت السفارة البريطانية أن هذا الحدث يعكس الالتزام القوي للمؤسستين بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء جيل جديد من المحترفين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بفعالية وكفاءة في القطاع الخاص بمصر.
وأضافت أن برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة بعد برنامج منح لدراسات ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) بالتعاون مع أكبر جهات الاعتماد والجامعات بالمملكة المتحدة وتمتد مدة البرنامج لمدة عامين، حيث سيتمكن الملتحقون بالبرنامج من خلال دراستهم من دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخدمة المجتمعات في مصر وحول العالم.
واعتبرت أن هذا الحدث يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع التغيير ذي الأثر لتطبيق أهداف التنمية المستدمة عالمياً، كما يعكس التعاون بين الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS) ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر رؤية مشتركة لدعم التعليم والاستدامة لخلق مستقبل أفضل للجميع.
وأشارت السفارة إلى أنه وفي إطار إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة قد تم تكريم أربعة من الخريجين الاستثنائيين والذين يتولون مناصب قيادية الآن في مصر وهم حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لجامعة السويدي للتكنولوجيا وأكاديمية السويدي التقنية، والمهندس سيف الدمرداش نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشريف سلامة الرئيس التنفيذي لقطع المخاطر في مصرف مايفير( (CIB – Keny) ويمنى سعد مدير مشروعات استراتيجية بشركة أورنج مصر.
وحضر الحدث شخصيات مهمة من قادة الأعمال وقادة إدارة الموارد البشرية ومسؤولين رئيسيين من أعضاء الشبكة المصرية لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

ترشيحاتنا

بعد انضمام الدول الجديدة لبريكس.. روسيا تعلن موقف إلغاء التعامل بالدولار

ضخ طاقة تعاون كبيرة|رئيس الوزراء الهندي يوجّه رسالة للأعضاء الجُدد بـ «بريكس»

شاهد ماذا حدث .. اعتداء ‏عامل دليفري على فتاة في عقار بالقاهرة

السفارة الروسية تهنئ مصر بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ