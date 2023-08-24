الأكاديمية الدولية للدراسات بلندن و"الميثاق العالمي" بمصر تطلقان برنامج أبطال التنمية المستدامة

احتفلت الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة بالإطلاق الرسمي لبرنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة.

وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي - فى بيان صحفي اليوم /الخميس/- إن هذا الاحتفال يعد شهادة أخرى على براعة برامج التعليم والمنح الدراسية البريطانية حيث نفخر برؤية مئات المصريين يوسعون معارفهم ومهاراتهم لدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف إننا نحتفل اليوم بانضمام مجموعة جديدة من حاصلي المنح إلى عائلة الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، كما نكرم الخريجين السابقين الذين يحدثون فرقا حقيقيا، ويتولون مناصب قيادية، كذلك نشجع الآخرين على التقديم..معربا عن التطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع مصر في مجال التعليم.

من جانبها، عبرت ولاء الحسيني المدير التنفيذي لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، عن فخرها بإطلاق برنامج المنحة ، قائلة "تشمل مهمتنا الأساسية تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال الاستدامة ويعد تزويد القادة المستدامين المختارين بالخبرات والمعرفة ركيزة أساسية في سعينا لتعزيز التزام مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال ذلك نمكن القطاع الخاص من المشاركة بفعالية كجهة أعمال مسؤولة".

بدوره قال كريم الصفتي المدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، إننا نشعر بالفخر لإطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة إذ نسعى من خلال هذا البرنامج لدعم مبادرات الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر ونثني على التفاني المشترك من قبل شركاء التعاون.

وذكرت السفارة البريطانية أن هذا الحدث يعكس الالتزام القوي للمؤسستين بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء جيل جديد من المحترفين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بفعالية وكفاءة في القطاع الخاص بمصر.

وأضافت أن برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة بعد برنامج منح لدراسات ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) بالتعاون مع أكبر جهات الاعتماد والجامعات بالمملكة المتحدة وتمتد مدة البرنامج لمدة عامين، حيث سيتمكن الملتحقون بالبرنامج من خلال دراستهم من دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخدمة المجتمعات في مصر وحول العالم.

واعتبرت أن هذا الحدث يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع التغيير ذي الأثر لتطبيق أهداف التنمية المستدمة عالمياً، كما يعكس التعاون بين الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS) ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر رؤية مشتركة لدعم التعليم والاستدامة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وأشارت السفارة إلى أنه وفي إطار إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة قد تم تكريم أربعة من الخريجين الاستثنائيين والذين يتولون مناصب قيادية الآن في مصر وهم حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لجامعة السويدي للتكنولوجيا وأكاديمية السويدي التقنية، والمهندس سيف الدمرداش نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشريف سلامة الرئيس التنفيذي لقطع المخاطر في مصرف مايفير( (CIB – Keny) ويمنى سعد مدير مشروعات استراتيجية بشركة أورنج مصر.

وحضر الحدث شخصيات مهمة من قادة الأعمال وقادة إدارة الموارد البشرية ومسؤولين رئيسيين من أعضاء الشبكة المصرية لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.