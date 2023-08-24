ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

أعلنت مجموعة البريكس اليوم رسميا، انضمام دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي العالمي، وذلك خلال قمة البريكس الـ15 المنعقدة في جنوب إفريقيا من الثلاثاء الماضي، حيث قررت المجموعة دعوة مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، ليصبحوا أعضاء جدد في المجموعة، وذلك حسب ما أعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا في القمة.



وأضاف رامافوزا، أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير العام المقبل 2024، وهو ما يأتي تأكيد لما نشرته وسائل إعلام برازيلية الخميس، أن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية سوف يصبحون رسميا أعضاء جدد في مجموعة البريكس، نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.



وأكدت التقارير الإعلامية أن العامل الجغرافي كان أحد العوامل لاختيار الأعضاء الجدد، حيث تم اتخاذ الاختيارات للحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة وفقا لهذا المبدأ فيما يتم النظر في الموافقة على انضمام دول إفريقية أخرى.

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