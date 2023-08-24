موجز السوشيال| موقف سموحة مع آجاي وآخر التطورات.. إمام عاشور يوجه رسالة لوالدته في عيد ميلادها

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تتعلق باللاعب جونير أجاي نجم الأهلي السابق، وسموحة حالياً.

وكتب: “اجآي ربنا يكمل شفاه علي خير عقده أول سنة ٤٦٥ ألف دولار وللأسف لم يلعب نهائيا وتم عمل جراحة جديدة له وهو تحت العلاج حاليا ، وعقده تاني سنة أكتر من ٢٠٠ ألف دولار”.

إحباط.. كريم فهمي عن أنباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

شارك الفنان كريم فهمي، تعليقاً عن انتقال محمد صلاح، للدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب كريم فهمي “الناس اللي بتقول ان لو صلاح راح اتحاد جدة هيجيلهم احباط رهيب… أنا متفهم جدا وجهة النظر مش تقليل من شأن اتحاد جدة بالعكس لكن عشان صلاح غير من سيكولوجية الطموح في الشعب المصري فا مش مقبول انه يرجع خطوات و لكن لو فكرنا بمنظور آخر هل هي خطوات للخلف أم للأمام؟".

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر عاشور مع والدته، مهنئها بعيد ميلادها، وكتب: “كل سنة وانتي طيلة يا أمي.. ربنا يخليكي لينا يا رب”.