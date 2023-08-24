اعرف موعد طرحه.. شاهد برومو الرسمي لـ فيلم "ليو"

حددت نتقلكيس يوم 21 نوفمبر 2023 موعد لعرض فيلم “ ليو ” من إخراج: "روبرت ماريانيتي"، "روبرت سمايغل"، "ديفيد واتشيتنهايم" و إنتاج: Happy Madison و تأليف: "روبرت سمايغل"، "آدم ساندلر"، "بول سادو"



العمل يقوم ببطولته "آدم ساندلر"، "بيل بير"، "سيسلي سترونغ"، "جيسون ألكسندر"، "سايدي ساندلر"، "ساني ساندلر"، "روب شنايدر"، "جو كوي"، "جاكي ساندلر"، "هايدي غاردنر"، "روبرت سمايغل"، "نيك سواردسون"، "ستيفاني شو"، "نيكولاس تورتورو"



يقدم الممثل والفنان الكوميدي "آدم ساندلر" صاحب مسلسل فندق ترانسلفانيا بَصْمَته الفكاهية المميزة في كوميديا الرسوم المتحركة الموسيقية عن بلوغ سن الرشد، والتي تدور حول السنة الأخيرة في المدرسة الابتدائية من منظور حيوان الفصل الأليف "ليو" (يؤدي صوته "ساندلر") البالغ من العمر 74 عامًا، والذي أمضى عقودًا من الزمن عالقًا في نفس الفصل الدراسي في فلوريدا، بصحبة صديقه السلحفاة البرية (يؤدي صوته "بيل بير"). وعندما يعلم "ليو" بأن كل ما تبقى له على قيد الحياة هو عام واحد فقط، يلجأ إلى وضع الخطط للهروب وتجربة الحياة في العالم الخارجي. ولكنه بدلًا من ذلك ينشغل بمشاكل طلبته القلقين ومخاوفهم، بما فيها معلم بديل وغد. ويدرك في نهاية المطاف أنه قد خاض بذلك تجربة مدهشة ومثرية بشكل غير مسبوق.