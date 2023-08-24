رد فعل مفاجئ من الكرملين على مقتل زعيم مجموعة فاجنر

بعد نحو 24 ساعة من تحطم طائرة قالت السلطات الروسية إنها كانت تقل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، واثنين من كبار مساعديه، لم يصدر الكرملين أي تعليق عن الحادث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حدث في كورسك، أمس الأربعاء، عندما ظهرت أنباء عن تحطم طائرة بريجوجين لكنه لم يدل بأي تعليق هناك ولا على عودته إلى موسكو.

ولم يكن هناك مؤتمر عبر الهاتف مع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الخميس لوسائل الإعلام. كانت آخر مكالمة أجراها بيسكوف في 4 أغسطس.

والتقى بوتين مع قادة بريجوجين وفاجنر بعد عدة أيام من التمرد الذي لم يدم طويلا في نهاية يونيو، على الرغم من وصفه سابقا للحدث بأنه عمل من أعمال الخيانة.

وتمكن بريجوجين في وقت لاحق من التحرك بحرية، بل وظهر على هامش قمة أفريقيا التي نظمها الكرملين في سان بطرسبرج الشهر الماضي.