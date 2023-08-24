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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو الجديدة تظهر أثناء اختبارها في كاليفورنيا| صور

كيا سيراتوا السيدان
كيا سيراتوا السيدان الجديدة

ظهرة سيارة كيا سيراتو الجديدة خلال اختبارها في كاليفورنيا ، وتنتمي سيراتو الي فئة السيارات السيدان ، ويطلق عليها عدة أسماء في مختلف الدول منها كيا فورتي أو اسم  كيا K4  .

كيا سيراتوا السيدان الجديدة 

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- مواصفات كيا سيراتو الجديدة

كيا سيراتوا السيدان الجديدة 

كشفت كيا مؤخرًا عن سيارتها السيدان K3 الجديدة في المكسيك، لكن K3 هي تطور لسيارة كيا ريو الصغيرة، وتظهر كيا سيرانو الجديدة بـ  واجهة أمامية جديدة كلياًن ومصابيح موجهة عمودياً ، وشريط LED ساطعة بوضوح من خلال الأغطية، ويشكل حدودًا بين المصابيح والشبكة وغطاء المحرك، ومصابيح LED تشكل حرف T عندما تلتف حول الرفارف، ومصابيح تشغيل نهارية وإشارات انعطاف، وشبكة تمتد على المسافة بين الأضواء، وتمتزج لتشكل هيكلًا واحدًا .

كيا سيراتوا السيدان الجديدة 

تمتلك سيارة كيا سيراتو الجديدة أجزاء مرئية من الرفارف، وخطوط هيكل مماثلة لغطاء المحرك، وزجاج خلفي ملتوي، ومصابيح خلفية مستطيلة الشكل متصلة بشريط أحمر رفيع يمتد على صندوق السيارة، وأنابيب عادم موجودة أسفلها.

كيا سيراتوا السيدان الجديدة 


بالإضافة الي أن سيراتو السيدان الجديدة زودت بـ  شاشة واحدة كبيرة تتضمن شاشات عرض المعلومات والترفيه للسائق ، وظهر الجيل الحالي من كيا سيراتو لأول مرة في عام 2018 كـ موديل 2019، وحصل على فيس ليفت منها في عام 2021 .

مواصفات كيا سيراتو كيا سيراتو الجديدة كيا سيراتو سيراتو كيا سيرانو الجديدة

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