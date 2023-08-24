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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعلن خبرًا سارًا للعراقيين | ما القصة؟

الأردن العراق
الأردن العراق

أعلن رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع الرَّبط الكهربائي  بين الأردن والعراق سيدخل حيز التنفيذ خلال أقلِّ من شهر بعد استكمال البُنى التحتية الخاصة به.

جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع وزير الدَّاخليَّة العراقي عبد الأمير كامل الشمَّري.

وشدد الخصاونة علي اهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن والعراق ومصر؛ وضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن هذه الآلية كمشروع المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين الشقيقين ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، مؤكداً أن لهذه المشروعات ضرورة استراتيجيَّة وعوائد وفوائد كبيرة على الدول الثلاث.

ولفت الخصاونة إلى أهمية التَّعاون والتنسيق الذي يجري بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية إجراء أي ترتيبات ضرورية في هذا المجال والتنسيق مع دول الجوار التي تعاني تحديات مماثلة كسوريا الشَّقيقة.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الأردن لن يتهاون في التَّعامل مع أي مخاطر من هذا النوع وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأمنه ومواطنيه.
 

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