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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحصين 104 آلاف رأس ماشية ببني سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صدى البلد

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها  وصل إلى 104 آلاف و468رأسا، منها :92 ألفا و 971من الأبقار، و 10 آلاف و539 من الجاموس،و958 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى 21 أغسطس الجاري، ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

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تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

ببنى سويف بني سويف مديرية الطب البيطري ببني سويف وحمى الوادي المتصدع والوادي المتصدع لفرق الطبية

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