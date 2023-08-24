دبس التمر.. فوائد مذهلة لحماية البشرة ونضارتها| طريقة عمله في البيت

دبس التمر يتكون من مواد طبيعية، ويعد مصدرا جيدا للحديد والكولاجين الذي يساعد على حل مشكلات بشرة الوجه، ويمكن استخدامه في وصفات عديدة تساعد على استعادة صحة البشرة ونضارتها، ويتميز دبس التمر باحتوائه على فيتامينات مختلفة، تعود على البشرة بفوائد

متعددة، كاستخدامه لأغراض التجميل والعناية بالبشرة، حسب موقع pharmeasy نستعرض فوائد دبس التمر، وطريقة تحضيره بالمنزل.

فوائد دبس التمر للبشرة:

يحافظ على ترطيب البشرة ونقائها، فهو يعزز إفراز الكولاجين الذي يجدد خلايا الجلد، ويزيد مرونته، ويساعد على تقليل الندوب في الوجه.



يقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة، لأنه يحتوي على فيتامين "ج" الذي يغذي البشرة، ويخفف مظهر علامات التقدم في العمر.



يعمل على مكافحة البشرة الجافة ومشاكل بشرة الوجه الناتجة عن عوامل خارجية مثل الشمس وارتفاع درجة الحرارة أو الهواء الجاف أو البارد عن طريق تناوله عن طريق الفم أو مسح السطح بطبقة منه؛هذا لأنه غني بفيتامين أ.



يمكن أن يساعد الذوبان في الماء وتناوله بملعقة من دبس التمر في كوب من الماء يوميا فينفث خديك بشكل طبيعي.



يوصف لعلاج فقر الدم عن طريق أخذ 1 2 مرات في اليوم في الصباح والمساء ، 1 كوب من الماء 2 ملاعق كبيرة من دبس التمر وبالتالي، فإنه ينشط الدورة الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى الوجهز



فإنه يلغي ذلك من لون شاحب ويعطيها حيوية ونضارة كما أنه غني بالحديد والنحاس وفيتامين ب.

ملعقة من التمر عن طريق صنع قناع للوجه يتكون من دبس التمر والعسل الطبيعي فهو يساعد على تغذية الوجه بالعناصر الأساسية والمعادن تخلط جيدا وتوضع على الوجه لمدة 10دقائق ثم تشطف بالماء الدافئ.



يساعد في الحفاظ على نقاء البشرة ونضارتها وتجديد خلايا الوجه ومحاربة التجاعيد وإفراز الكولاجين الذي يسبب علامات شيخوخة الجلد.

طريقة تحضير دبس التمر بالمنزل:

بعد إزالة النوى من التمر ضعي كمية من التمر في وعاء واسكبي الماء عليها بحيث تغطي التمر ببضعة سنتيمترات.

اتركي الوعاء على حرارة هادئة لمدة ساعتين ثم إزالة من الحرارة.

صفي ماهو موجود في الوعاء حتى يفصل العصير الأحمر اللون عن التمر وضعي العصير جانبا.

أضيفي كمية أخرى من الماء إلى التمر المصفى والعودة إلى نار هادئة لمدة 2 ساعة حتى يتشكل العصير مرة أخرى كرري نفس الخطوات وأضفي مقدارين من العصير لبعضهما البعض.

توقفي عن إضافة الماء إلى التمر المصفى وكرري غليانه لحين يتحول لون العصير إلى اللون الأحمر.

اجمعي العصير وضعيه على النار حتى تتبخر الكمية التي تعادل 4-3 دقائق أي أن معظم الماء يتبخر ولا يبقى في الوعاء إلا عصير التمر المعروف باسم دبس التمر.

يمكن تبريده ثم تعبئته في زجاجات وحفظه في درجة حرارة الغرفة وتخزينه عدة سنوات.