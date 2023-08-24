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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أسعار أشهر 3 أنواع تويوتا 2023 بالأوفر برايس...أسطول تايلور سويفت نجمة البوب

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إنتاج الصانع الصيني التي تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، ويبحث المصريين وخصوصا فئة الشباب عن تلك الطرازات لما تحتوي عليه من مميزات، بالإضافة إلى ظهورها بتصميم أنيق ومميز ومن هذه السيارات جيلي باندينو موديل 2014.

أزمة استيراد السيارات الجديدة جعلت الكثير من شركات السيارات تفكر في تصنيع سياراتها محليا في مصر ، ومن ضمن هذه الشركات التي تعمل علي تصنيع العديد من طرازاتها بداخل مصر هي شركة بيجو الفرنسية .

أجتمع عدد من الشركات المصرية لدراسة تصنيع سيارات جيلي الصينية داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بسبب استمرار زيادة أسعار الدولار، بالإضافة الي عدم السيطرة علي سعره بالأسواق العالمية .

ظهرة أزمة في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، أثرة تلك الأزمة علي توافر السيارات الجديدة من موديلات 2023 داخل أسواق السيارات ومنهم السوق المصري، حيث أدت تلك الأزمة الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة ، بالإضافة الي وضع أوفر برايس علي أسعار السيارات التي تتواجد لدي الوكلاء والموزعين .

كشفت شركة فولفو السويدية عن سياراتها الفاخرة الجديدة  فولفو XC60 بـ إصدار خاص Black Edition، وتظهر XC60 بتصميم متميز وأنيق ، ويعطي مزيد من القوة والفخامة، وتقدم السيارة الجديدة من فولفو باللون الأسود  Black Onyx .

النجمة تايلور سويفت واحدة من أهم مغنيات البوب، وهي من أبرز الأشخاص الذين يمتلكون سيارات مميزة في العالم، حيث أنها تمتلك جراج خاص بسياراتها الفارهة ، وتعمل أيضا ممثلة أمريكية وهي من مواليد 13 ديسمبر لعام  1989.
 

جيلي باندينو سيارات بيجو كهربائية جيلي سيارات تويوتا 2023 فولفو XC60 سيلفرادو بورشه

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