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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم عشاء مختلف يوم الإجازة، نقدم لكي طريقة عمل الفطير المقلي باللبن والعسل للشيف نجلاء الشرشابي.

 

المقادير وطريقة التحضير:
2 كوب دقيق+ رشة ملح + 1/2 ملعقة كبيرة خميرة فورية + ذرة بيكربونات الصوديوم + ملعقة سكر صغيرة (على الدقيق ونقلبهم مع بعض)
للعجن: كوب لبن او اكثر حسب الاحتياج نزود على مراحل إلى أن تتماسك العجينة ثم نتركها تخمر على الاقل ساعة.
تقطع العجين أشكال حسب الرغبة، ثم تقلى في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى ينفش ويحمر الفطير.
فور خروجها من الزيت نشكها بالشوكة أكثر من مرة ونضع فوقها حسب الرغبة عسل نحل وجوز هند أو لبن محلى بالسكر أو شوكولاته مبشورة أو جبن رومي مبشور (في حالة ان يكون فطير حادق).

طريقة عمل الفطير للشيف نجلاء الشرشابي نجلاء الشرشابي فطير فطير قشطة وعسل

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