مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

قدمت مذيعه صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول آخر تطورات فاجنر و رد فعل بوتن عن هذا الموقف.

ألمح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إلى إمكانية قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها.

وقال رئيس الوزراء البولندي: “إن مجموعة فاجنر العسكرية ستكون أكثر خطورة تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن انتفاضة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين أخافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغفر لأي شخص يجعله خائفا.

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https://fb.watch/mDjgOMZMNK/?mibextid=qC1gEa